"Роснано" и китайские компании договорились о разработке технологий утилизации отходов

Святогор Князев

Ублюдки из "Роснано" не успокоились. Чубайс спиздил недостаточно денег из казны, надо ещё украсть! Может уже хватит? У нас десятилетиями покрываются пылью разработки по утилизации, такие что китайцам и во сне не снились, а мы всё позволяем всяким проходимцам нас доить! "Роснано" давно пора банкротить. Никто украденые деньги не вернёт, только будут пытаться спи..дить ещё!