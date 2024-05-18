"Роснано" и китайские компании договорились о разработке технологий утилизации отходов

Роснано и Международная торгово-экономическая компания Harbin Jiuesheng подписали соглашение о разработке и внедрении технологий по переработке различных видов промышленных отходов на территории двух стран.
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