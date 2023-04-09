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Куда воткнется шпага Портоса?

Куда воткнется шпага Портоса?

Одноногая чернокожая лесбиянка играет роль Гамлета. Мужлан с волосатыми ручищами — Офелия. И это не провинциальный техасский театр.

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