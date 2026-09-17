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Яблочный уксус вместо дорогих средств: вот что можно им очистить

Яблочный уксус из продуктового магазина растворяет известковый налёт, жир и запахи. Разбираем, как им отмыть ванную, кухонную технику и окна, и какие материалы он испортит.

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