Ван И после гибели Раиси: Китай готов предоставить необходимую поддержку Ирану

Пекин готов предоставить необходимую поддержку Тегерану. С соответствующим заявлением после гибели в авиационной катастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси выступил руководитель министерства иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, информирует ТАСС.
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