Этот таинственный мир

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Люди опять говорят о “солнцеедстве” – это крайне опасно и полная чушь

Люди опять говорят о “солнцеедстве” – это крайне опасно и полная чушь

Если вы интересуетесь сомнительными идеями и нестандартными рассуждениями, то, скорее всего, вы уже сталкивались с совершенно “нестандартным” утверждением некоторых людей, которые считают, что можно жить, питаясь только воздухом и солнечным светом.

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