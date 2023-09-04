Люди опять говорят о “солнцеедстве” – это крайне опасно и полная чушь

Если вы интересуетесь сомнительными идеями и нестандартными рассуждениями, то, скорее всего, вы уже сталкивались с совершенно “нестандартным” утверждением некоторых людей, которые считают, что можно жить, питаясь только воздухом и солнечным светом.
Если вы интересуетесь сомнительными идеями и нестандартными рассуждениями, то, скорее всего, вы уже сталкивались с совершенно “нестандартным” утверждением некоторых людей, которые считают, что можно жить, питаясь только воздухом и солнечным светом.
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