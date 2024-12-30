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Курс доллара на международном рынке превысил 112 рублей

Курс доллара на международном рынке превысил 112 рублей

На международной платформе Forex курс доллара в определенные моменты достигал отметки 112 рублей. По состоянию на 13:30 по московскому времени доллар торгуется на уровне 111,9 рубля, что свидетельствует о росте более чем на 6%.

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