Курс доллара на международном рынке превысил 112 рублей

На международной платформе Forex курс доллара в определенные моменты достигал отметки 112 рублей. По состоянию на 13:30 по московскому времени доллар торгуется на уровне 111,9 рубля, что свидетельствует о росте более чем на 6%.
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