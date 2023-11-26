ГРИГОРИЙ ЛЕВИН Президент России дал поручение поправить головку нашим уважаемым банкирам и “предложить” им убрать комиссии при оплате жилищно-коммунальных услуг! Какое же правильное решение.
Президент сказал: “Надо!”, Госдума ответила: “Есть!”
Комментарии
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Игорь Максаков
К выборам происходит автоматическое ускорение всех положительных решений!
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2 час.
radiofree RF
Даже на телефон кидаешь деньги и то берут комиссию,оборзели от жадности.
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1 час.
виктор матвеев
Предвыборная показуха, банки найдут способ урвать свое у россиян.
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17 мин.
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