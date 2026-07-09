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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат» подписал бразильского опорника Ромао. Контракт – на 3 года

« Ахмат » объявил о трансфере бразильского полузащитника Жулио Ромао. 28-летний футболист подписал с грозненским клубом контракт на три года.

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