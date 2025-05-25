Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Экс-сенатор Ковитиди: в украинской армии царят разброд и шатания

Экс-сенатор Ковитиди: в украинской армии царят разброд и шатания

В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) царят «разброд и шатания». Большинство военных, которые были принудительно мобилизованы, не видят смысла в продолжении боевых действий, заявила РИА Новости экс-сенатор от Крыма, член экспертного совета при комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

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