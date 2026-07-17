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Газета.ру

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Боец Макгрегор заявил, что его следующий бой должен быть с Холлоуэем

Боец Макгрегор заявил, что его следующий бой должен быть с Холлоуэем

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его следующий поединок в смешанных единоборствах должен состояться с американцем Максом Холлоуэем.

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