Боец Макгрегор заявил, что его следующий бой должен быть с Холлоуэем

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор заявил, что его следующий поединок в смешанных единоборствах должен состояться с американцем Максом Холлоуэем.
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