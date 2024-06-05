SLEEP 2024: апноэ во сне взимосвязано с риском ускоренного рецидива рака легких

Ученые из клиники Мейо в составе научного коллектива установили, что эпизодическая гипоксемия и гипоксическая нагрузка, связанные с остановками дыхания во сне, могут стать провокаторами ускоренного рецидива рака легких.
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