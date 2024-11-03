МИД Турции: Украинский конфликт должен закончиться с учетом целостности страны

По мнению министра иностранных дел, усталость обеих сторон изменит ситуацию к 2025 годуСправедливое решение российско-украинского конфликта должно быть найдено в рамках территориальной целостности Украины, заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в интервью Hurriyet.
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