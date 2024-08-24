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Что будет, если у самолета во время полета включить задний ход. Видео

Что будет, если у самолета во время полета включить задний ход. Видео

Молодой и неопытный второй пилот решил проверить, что произойдет, если попытаться включить реверс во время полета, чтобы самолет начал двигаться назад.

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Комментарии
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Meerflieger
&quot;...Молодой и неопытный второй пилот решил проверить, что произойдет, если попытаться включить реверс во время полета, чтобы самолет начал двигаться назад...&quot;(с) Это не &quot;молодой и неопытный&quot;, а абсолютно дебильный пилот, совершенно не знающий аэродинамики. Да, видео сие снято именно при замедлении самолета при приземлении, до того, как включаются основные тормоза. А произойди сия тупейшая история на самом деле и уцелей самолёт и действующие лица - правак сел бы, а все его преподаватели и инструкторы немедля попрощались бы со своей работой. У нас в России - 1000%. На толерантно-дебильном Западе... Хер его знает... 🤔😃
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11 час.
М
ММ
Пусть на своей машине попробует включить заднюю передачу на скорости хотя бы 100 км в час. Только не надо никого с собой рядом сажать.
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9 час.

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