Что будет, если у самолета во время полета включить задний ход. Видео

Meerflieger

"...Молодой и неопытный второй пилот решил проверить, что произойдет, если попытаться включить реверс во время полета, чтобы самолет начал двигаться назад..."(с) Это не "молодой и неопытный", а абсолютно дебильный пилот, совершенно не знающий аэродинамики. Да, видео сие снято именно при замедлении самолета при приземлении, до того, как включаются основные тормоза. А произойди сия тупейшая история на самом деле и уцелей самолёт и действующие лица - правак сел бы, а все его преподаватели и инструкторы немедля попрощались бы со своей работой. У нас в России - 1000%. На толерантно-дебильном Западе... Хер его знает... 🤔😃