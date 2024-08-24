Молодой и неопытный второй пилот решил проверить, что произойдет, если попытаться включить реверс во время полета, чтобы самолет начал двигаться назад.
Что будет, если у самолета во время полета включить задний ход. Видео
Комментарии
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Meerflieger
"...Молодой и неопытный второй пилот решил проверить, что произойдет, если попытаться включить реверс во время полета, чтобы самолет начал двигаться назад..."(с) Это не "молодой и неопытный", а абсолютно дебильный пилот, совершенно не знающий аэродинамики. Да, видео сие снято именно при замедлении самолета при приземлении, до того, как включаются основные тормоза. А произойди сия тупейшая история на самом деле и уцелей самолёт и действующие лица - правак сел бы, а все его преподаватели и инструкторы немедля попрощались бы со своей работой. У нас в России - 1000%. На толерантно-дебильном Западе... Хер его знает... 🤔😃
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11 час.
М
ММ
Пусть на своей машине попробует включить заднюю передачу на скорости хотя бы 100 км в час. Только не надо никого с собой рядом сажать.
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9 час.
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