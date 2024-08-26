Смолянин стал участником волонтерского движения «Пища Жизни»

Уже 2,5 года благотворительная организация помогает жителям Донбасса.Участники движения организовали лагерь, в котором они ежедневно готовят горячие обеды и пекут хлеб для тех, кто живет в прифронтовых городах.
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