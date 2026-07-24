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Царьград

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Одна из крупнейших за год: что известно об атаке БПЛА на регионы России

Одна из крупнейших за год: что известно об атаке БПЛА на регионы России

В ночь на 24 июля средства ПВО отразили одну из самых крупных атак беспилотников с начала года, ликвидировав 571 дрон.

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