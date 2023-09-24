В Запорожской области прокомментировали сообщения о прорыве «линии Суровикина»
Российские войска удерживают все свои позиции на Запорожской линии фронта, заявления о якобы прорыве первой линии обороны в районе села Вербовое являются ложью и плодом больного воображения украинских пропагандистов, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Бандеровцам смерть!Тупым хохлам тоже...,неужели непонятно,всё равно УБЬЮТ,или превратишься в обрубка-ампутанта,а так хоть пять шесть вражин бы забрал с собой на тот свет(и жил УЖЕ не даром),что...,недостаток взрывчатки на передовой?Наверное 999 из 1000,патологическая плесень,и судьбы своей достойны.
Хохлы пендосам не нужны нужны лишь жиды.
Свежие комментарии