Русская весна

115 423 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    Да кто бы  СОМНЕВАЛСА ....!!!!!Удар по штабу ЧФ ...
  • Серж Южанин
    А перед этим  - заставить собственные яйца сожрать без соли!!!Убивший ветерана ...
  • Иван Петров
    Готовят Майдан, ну что толерантники, скоро инородцы начнут действовать внутри нашей страны , будет весело, долго гов...Армения выходит и...

В Запорожской области прокомментировали сообщения о прорыве «линии Суровикина»

В Запорожской области прокомментировали сообщения о прорыве «линии Суровикина»

Российские войска удерживают все свои позиции на Запорожской линии фронта, заявления о якобы прорыве первой линии обороны в районе села Вербовое являются ложью и плодом больного воображения украинских пропагандистов, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Бандеровцам смерть!Тупым хохлам тоже...,неужели непонятно,всё равно УБЬЮТ,или превратишься в обрубка-ампутанта,а так хоть пять шесть вражин бы забрал с собой на тот свет(и жил УЖЕ не даром),что...,недостаток взрывчатки на передовой?Наверное 999 из 1000,патологическая плесень,и судьбы своей достойны.
Ответить
11 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Хохлы пендосам не нужны нужны лишь жиды.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх