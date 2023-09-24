В Запорожской области прокомментировали сообщения о прорыве «линии Суровикина»

Вик Норд

Бандеровцам смерть!Тупым хохлам тоже...,неужели непонятно,всё равно УБЬЮТ,или превратишься в обрубка-ампутанта,а так хоть пять шесть вражин бы забрал с собой на тот свет(и жил УЖЕ не даром),что...,недостаток взрывчатки на передовой?Наверное 999 из 1000,патологическая плесень,и судьбы своей достойны.