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Глава МИД ФРГ: мир станет счастливее, если Путин развернется на 360 градусов

Глава МИД ФРГ: мир станет счастливее, если Путин развернется на 360 градусов

Об этом Анналена Бербок заявила, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. Причем про полный разворот она сказала несколько разГлава МИД Германии Анналена Бербок допустила оговорку, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

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