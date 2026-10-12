«Эта гонка сложна для украинцев»: Киев признал господство России в воздухе. Первый шаг к капитуляции? Самостийная РЭБ не справляется, истребители с «призраками Киева» взрываются при пусках ракет В ночь на 11 октября бандеровцы отбивались от очередной массированной воздушной атаки.
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