«Это динамофобия? Или боязнь синего с белым?» ЦСКА забрал снежное дерби, в «Динамо» злы на судью Карасева

Красный мяч в апреле!Апрельское дерби ЦСКА с «Динамо» (3:1) внезапно прошло в снегопад. Сергей Карасев приостанавливал матч из-за проблем с картинкой, а после матча стал героем резкой критики проигравших.
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