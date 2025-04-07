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«Это динамофобия? Или боязнь синего с белым?» ЦСКА забрал снежное дерби, в «Динамо» злы на судью Карасева

«Это динамофобия? Или боязнь синего с белым?» ЦСКА забрал снежное дерби, в «Динамо» злы на судью Карасева

Красный мяч в апреле!Апрельское дерби ЦСКА с «Динамо» (3:1) внезапно прошло в снегопад. Сергей Карасев приостанавливал матч из-за проблем с картинкой, а после матча стал героем резкой критики проигравших.

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