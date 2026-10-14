Anthropic: "ИИ-черви смогут инфицировать устройства интернета вещей уже к концу года"

Для того чтобы продемонстрировать возможность запуска мощной модели на слабом оборудовании, команда приобрела 15 недорогих ТВ-приставок Android, объединила их в сеть и запустила на них открытую модель Google Gemma4-26B-A4B, распределив слои модели между устройствами.