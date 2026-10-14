Anthropic: "ИИ-черви смогут инфицировать устройства интернета вещей уже к концу года"

Для того чтобы продемонстрировать возможность запуска мощной модели на слабом оборудовании, команда приобрела 15 недорогих ТВ-приставок Android, объединила их в сеть и запустила на них открытую модель Google Gemma4-26B-A4B, распределив слои модели между устройствами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Один ген может об...
- ЕГ Храните биткоины ...
- ЦА В Финляндии подкл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым