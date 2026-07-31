Трамп заявил о сохраняющейся возможности сделки между США и Ираном

Сделка с Ираном ещё возможна? Дональд Трамп сделал неожиданное заявление прямо в разгар эскалации. Пока одни эксперты ждут полномасштабной войны, американский президент в Кэмп-Дэвиде на заседании кабинета сказал короткое «да, можно».
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