Финляндия получит от Евросоюза €32 млн на закупку систем обнаружения и противодействия беспилотникам для пограничной службы, сообщили в МВД страны.
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