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Царьград

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«Мы не будем частью войны»: в Иране заявили о звонках с Украины и из Болгарии

«Мы не будем частью войны»: в Иране заявили о звонках с Украины и из Болгарии

Киев и европейские столицы начали звонить в Тегеран после предупреждений о базах США.Дипломатическое ведомство Ирана зафиксировало всплеск звонков со стороны представителей иностранных государств, включая Украину, Великобританию и Болгарию.

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