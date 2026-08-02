«Мы не будем частью войны»: в Иране заявили о звонках с Украины и из Болгарии

Киев и европейские столицы начали звонить в Тегеран после предупреждений о базах США.Дипломатическое ведомство Ирана зафиксировало всплеск звонков со стороны представителей иностранных государств, включая Украину, Великобританию и Болгарию.
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