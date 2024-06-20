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Кипрский подкоп: Некая группировка по просьбе Путина нанесёт визит на базы Британии у побережья

Кипрский подкоп: Некая группировка по просьбе Путина нанесёт визит на базы Британии у побережья

Сегодня 963 прочитали Эксперты со всего мира до сих пор гадают, какие же ответные меры Москвы могут последовать, если Запад, все же, решится на удары ракетами вглубь территории России.

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