Шмурнов о словах Овечкина про русских: «Чушь собачья! Ему было неуютно произносить это, он этого не чувствует»

Известный спортивный журналист Александр Шмурнов, который в конце марта был признан в России иноагентом, высказался о словах российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после побития рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.
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