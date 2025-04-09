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Шмурнов о словах Овечкина про русских: «Чушь собачья! Ему было неуютно произносить это, он этого не чувствует»

Шмурнов о словах Овечкина про русских: «Чушь собачья! Ему было неуютно произносить это, он этого не чувствует»

Известный спортивный журналист Александр Шмурнов, который в конце марта был признан в России иноагентом, высказался о словах российского хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина после побития рекорда легендарного канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

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