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Сайты российских банков перестали открываться в некоторых зарубежных браузерах

Сайты российских банков перестали открываться в некоторых зарубежных браузерах

Несмотря на предупреждение, доступ к большинству из них можно получить вручную Пользователи зарубежных браузеров Google Chrome, Microsoft Edge и Safari столкнулись с ограничениями при открытии сайтов некоторых крупнейших российских банков.

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