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"Ланцет": учёные выяснили, когда наушники угрожают мозгу

"Ланцет": учёные выяснили, когда наушники угрожают мозгу

Использование наушников более четырёх часов в день разрушает головной мозг.Исследователи из Мельбурнского института неврологии и Стэнфордского университета выяснили: если постоянно проводить в наушниках более четырёх часов ежедневно, то это грозит необратимыми последствиями для головного мозга, сообщается в научном журнале The Lancet.

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