В Индии отмечается стремительный рост числа протестов против правительства Моди По оценкам аналитиков, число уличных протестов в Индии по итогам 2026 года может оказаться самым высоким за последнее десятилетие.
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Предлагаю придумать название очередной, справоцированной Западом "революции" против неугодного им Моди, уж больно он на их взгляд распоясался. Может подойдёт революция "Коровьи лепёшки"? В Индии очень почитают это животное и всё, что с этой скотиной связано.