Александр Ходаковский. Наш план состоит всего лишь из двух пунктов: начать и кончить

Давать оценку результату спецоперации считаю пока преждевременным - план по мере развития событий претерпел изменения, но его нынешняя редакция, хоть структурно и отличается от первоначальной, в сторону от поставленной задачи нас не уводит.
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