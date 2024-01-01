Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Александр Ходаковский. Наш план состоит всего лишь из двух пунктов: начать и кончить

Давать оценку результату спецоперации считаю пока преждевременным - план по мере развития событий претерпел изменения, но его нынешняя редакция, хоть структурно и отличается от первоначальной, в сторону от поставленной задачи нас не уводит.

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