Сегодня на площадке у «Казань Экспо» состоялось вручение новой техники подведомственным учреждениям Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ и Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ.
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