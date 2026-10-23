Простое лишение смартфонов вызывает у детей злость и обиду, поэтому родителям важно предлагать эмоциональную альтернативу и заранее договариваться о правилах.
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Не запрещать, а договариваться. Детям важно понимать, что родители им не враги, а родителям необходимо быть гибкими и находить подход к своим чадам. В Библии говорится: «Дети, будьте послушны своим родителям в Господе, это ваш долг. «Почитай отца и мать» — это первое повеление с обещанием: «Чтобы тебе жить благополучно и долго на земле». Отцы, не раздражайте ваших детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господа. К Ефесянам, 6 глава — Библия — Новый русский перевод.
Для родителей было бы хорошо показывать на собственном примере, как правильно пользоваться гаджетами.