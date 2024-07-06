FlightRadar24: Американский RQ-4B Global Hawk занял позицию у границы Белоруссии

В небе над Чёрным морем вновь появился беспилотник США, сообщила в субботу "Военная хроника".После длительного отсутствия в Чёрном море на боевое дежурство вернулся американский дрон-разведчик RQ-4 Global Hawk ВВС США с позывным FORTE16.
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