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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евлоев объяснил слова про русских и алкоголь: «Имел в виду граждан России. Не позволил бы себе оскорбить нацию»

Ранее Евлоев рассказал о разнице между русскими и ингушскими бойцами, заявив, что «никто не пьет так, как русские».

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