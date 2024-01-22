Раскрыта комплектация первого «гибрида» отечественной марки Evolute

Evolute сообщил комплектацию нового 287-сильного гибридного кроссовера i-Space Российская компания Evolute, чья линейка до сих пор состояла исключительно из электромобилей, раскрыла комплектацию и характеристики шестой по счету модели и первого «гибрида» в своей истории — семиместного кроссовера i-Space.
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