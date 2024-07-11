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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Спартака» заявил, что отправил Циципасу футболку клуба: «Знаем, что Стефанос – наш болельщик. Готовы пригласить на матч»

Гендиректор «Спартака» заявил, что отправил Циципасу футболку клуба: «Знаем, что Стефанос – наш болельщик. Готовы пригласить на матч»

Об этом сообщил генеральный директор клуба Олег Малышев. «Конечно, мы знаем, что Стефанос является нашим болельщиком.

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