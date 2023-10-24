В Татарстане по "дачной амнистии" зарегистрировали более 109 тысяч объектов

В Татарстане с 2016 года по «дачной амнистии» оформили свыше 109 тысяч прав на объекты недвижимости. Об этом заявила заместитель руководителя Управления Росреестра по республике Лилия Бурганова на брифинге в кабмине.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии