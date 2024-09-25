Binance отвергает обвинения в утечке личной информации примерно 13 миллионов пользователей

Binance, крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов,обвинила СМИ в новой информационной атаке. По мнению площадки, они намеренно распространяют ложную информацию об утечке личных данных 12,8 миллионов пользователей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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