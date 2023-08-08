Инфекционист рассказала о признаке надежной вакцины против гриппа

В России стартовала подготовка к вакцинации против гриппа. Делать прививку следует раз в год в августе-сентябре, рассказала «Известиям» руководитель Центра вакцинопрофилактики университетской клиники H-Clinic, врач-инфекционист Екатерина Степанова.
В России стартовала подготовка к вакцинации против гриппа. Делать прививку следует раз в год в августе-сентябре, рассказала «Известиям» руководитель Центра вакцинопрофилактики университетской клиники H-Clinic, врач-инфекционист Екатерина Степанова.
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