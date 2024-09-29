Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН

В США Секретная служба работает на пределе своих возможностей, сообщает РИА Новости. Это связано с тем, что она вынуждена обеспечивать охрану более 140 высокопоставленных лиц во время недели высокого уровня 79-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.