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Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН

Секретная служба США работает на пределе возможностей из-за недели ГА ООН

В США Секретная служба работает на пределе своих возможностей, сообщает РИА Новости. Это связано с тем, что она вынуждена обеспечивать охрану более 140 высокопоставленных лиц во время недели высокого уровня 79-й Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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