В Смоленске стартовали "сплошные проверки"

Специальное профилактическое мероприятие пройдет 22 июля в Промышленном районе города. Дорожные полицейские на определенном участке дороги останавливают все транспортные средства, при этом оценивают состояние каждого водителя.
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