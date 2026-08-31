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FiNE NEWS

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Региональные выборы в Саксонии-Анхальт ставят под вопрос будущее правительства ФРГ во главе с Фридрихом Мерцем

6 сентября в восточногерманской земле Саксония-Анхальт пройдут региональные выборы, которые могут существенно повлиять на политическую ситуацию в Германии.

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