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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Менеджер НБА с Востока: «У Дюрена и его агента завышенные ожидания. 35 млн – это не скидка, это куча денег»

Журналист Тим Макмэн рассказал о реакциях в НБА по поводу продолжающихся переговоров между центровым Джейленом Дюреном и « Детройтом ».

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