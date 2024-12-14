Вучич заявил, что не готов разговаривать о потенциальных санкциях против России

Сербский президент Александр Вучич заявил, что как глава государства и председатель Совета национальной безопасности «не готов в данный момент вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии