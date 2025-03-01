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Денег нет и смысла тоже: Intel задерживает строительство предприятий в Огайо за $28 млрд до 2030 года

Денег нет и смысла тоже: Intel задерживает строительство предприятий в Огайо за $28 млрд до 2030 года

Анонсировав в 2022 году строительство крупного производственного комплекса в штате Огайо, Intel первоначально рассчитывала ввести его в эксплуатацию в текущем году и наладить выпуск продукции по технологии Intel 18A.

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