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Петербургский дневник

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Захарова заявила, что с «триумфом либерализма» у Макрона всё по плану

Представитель МИД РФ прокомментировала отзыв аккредитаций журналистов ТАСС Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя отзыв аккредитаций журналистов информационного агентства ТАСС на Олимпиаде, заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон с «триумфом либерализма» действует по плану.

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