Артисты Донецкой филармонии отправятся на гастроли в Красноярский край

В Красноярске пройдет концерт с участием артистов Донецкой филармонии. Музыканты отправятся на гастроли в Красноярский край и выступят в Шарыпово, Боготоле, Назарово, Ачинске, Ужуре, Железногорске и других городах края.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии