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Мэттьюс о новом контракте: «Сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь «Торонто» подняться на вершину горы»

Срок соглашения рассчитан на 4 года. Кэпхит в размере 13,25 млн долларов по контракту Мэттьюса – самый высокий показатель в НХЛ.

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