16 человек, которые ведут себя нагло и в ус не дуют

Несмотря на то, что нас с детства учат вежливости, далеко не все усваивают эти уроки. Наверняка в вашем окружении есть люди, которые лезут с расспросами о личной жизни, суют нос в чужие кошельки и следят за соседями.
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