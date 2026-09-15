В столицах ЕС начинают понимать, что бредовые требования Брюсселя могут довести до войны, и пора действовать по-своему усмотрению Евгений Берсенев Фото: Julia WÃ¤schenbach / DPA / Global Look Press Материал комментируют: Дмитрий Офицеров-Бельский О своих планах провести с Россией переговоры по вопросу предотвращения инцидентов на море заговорила Норвегия.