Крупные компании и мельчайшие частицы: День промышленности на ВДНХ

14 февраля в рамках международной выставки-форума «Россия» прошел День промышленности. Мероприятие стало уникальной возможностью ознакомиться с ведущими предприятиями страны, открыть карьерные перспективы и получить информацию об инновациях в различных отраслях.
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