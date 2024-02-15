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Крупные компании и мельчайшие частицы: День промышленности на ВДНХ

Крупные компании и мельчайшие частицы: День промышленности на ВДНХ

14 февраля в рамках международной выставки-форума «Россия» прошел День промышленности. Мероприятие стало уникальной возможностью ознакомиться с ведущими предприятиями страны, открыть карьерные перспективы и получить информацию об инновациях в различных отраслях.

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